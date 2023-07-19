Türkiye'den müthiş haber: Kömürden elektrik üretim lideri! Helal olsun dedirten başarı! Almanya ve Polonya'yı solladı

Türkiye'nin 6 aylık süreçteki kömür üretimi, 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesinde. Reuters’ın uluslararası düşünce kuruluşu Ember’in raporundan aktardığına göre Türkiye’nin kömür yakıtlı elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonlar da 2023’ün ilk yarısında 44 milyon tonu aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu miktar Polonya'da 39 milyon ton iken Türkiye yakında bölgedeki endüstriyel emisyonların ana merkezi olan Doğu Avrupa’yı gölgede bırakabilir.

2018’den bu yana Türkiye’nin kömür kapasitesi yüzde 9’dan fazla arttı. Aynı dönemde Almanya’da yüzde 15, İtalya’da yüzde 20, Romanya’da yüzde 44 ve Çekya’da yüzde 14’ten fazla düştü. Avrupa’nın kömüre en çok bağımlı ülkesi Polonya’da bile kapasite düştü.

Türkiye ayrıca, Avrupa’nın çeşitli bölgelerindeki azalmaya kıyasla 2023’ün ilk yarısında kömürün elektrik üretim bileşimindeki payını yaklaşık yüzde 36’ya çıkardı.

FOSİL YAKITLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ AZALDI.

Nitekim Türkiye’nin temiz kaynaklardan elektrik üretimi 2018’den bu yana yüzde 40 artarken, fosil yakıtlardan elektrik üretimi yüzde 8 azaldı.

Bunun başlıca sebebiyse Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş ve doğalgaz tedarikinde yaşanan sorunlar. Türkiye, bu nedenle kömür tüketimini artırmak zorunda kaldı.

Bu artış, kısa vadede Türkiye’yi kömür üretimi açısından Polonya’nın daha da önüne geçirebilir ve Avrupa’nın en büyük kömür tüketicisi Almanya’yla aradaki farkı daha da daraltabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HEDEF GÜNEŞ ENERJİ KAPASİTESİNİ 5 KAT ARTTIRMAK

Ayrıca Türkiye’nin enerji sektöründeki karbonu azaltmak ve enerjide daha bağımsız hale gelmek için 2035’e kadar güneş enerjisi kapasitesini beş kat ve rüzgar tedarik kapasitesini üç kat artırma hedefi var.