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Dünya Ukrayna'nın komşusundan Rusya'yı kızdıracak adım!
Dünya

Ukrayna'nın komşusundan Rusya'yı kızdıracak adım!

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya tank teslimatı gerçekleştirdiklerini ancak teslim edilen tankların sayısını açıklamayacaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 09:39:00 -
Ukrayna'nın komşusundan Rusya'yı kızdıracak adım!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 62. gününde çatışmalar sürerken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’ya tank teslimatı yaptıklarını açıkladı.

"Teslim ettiğimiz tankların sayısını paylaşmayacağız"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Bugün tankların teslimatını tamamladık. Fakat Ukraynalı dostlarımızın güvenliği için teslim edilen tankların sayısını paylaşmayacağız. Ukrayna'ya diğer alanlarda da desteğimiz sürecek, onlar bize yardım ediyor, biz de onlara." dedi.

İHA'nın haberine göre Morawiecki, Polonya'nın NATO bünyesinde ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) yardım aldığını ve Polonya halkının kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirtti. Morawiecki, Polonya’nın Ukrayna'ya uçak göndermeyi hala düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir zorunluluk yok, böyle bir talep yok.” dedi.

Ukrayna’ya MiG-29 teslimi reddedilmişti

Geçtiğimiz mart ayında Polonya, tüm MiG-29 savaş jetlerini Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne konuşlandırmaya ve ABD'nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu belirtmişti. ABD ise Polonya’nın teklifini reddetmişti.

Çekya da tank gönderme kararı almıştı

Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna’ya gönderme kararı almıştı.

Ukrayna'ya tank gönderme karşılığında Challenger 2 anlaşması

Polonya, kendi envanterindeki T-72 tanklarını Ukrayna’ya gönderdiği takdirde envanterine Challenger 2 tanklarını kazandıracağı açıklanmıştı. Ülke, yakın geçmişte ABD’den 250 adet M1A2 Abrams SEPv3 Ana Muharebe Tankı için bir anlaşma imzalamıştı.

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Yorumlar

halil [email protected]

Rusyanın Ukraynaya girmesini pohpohlayan Amerikanın planı tıkır tıkır işliyor.Rusya biraz daha zayıflayınca en başta İngiltereyide peşine takıp nato ülkeleriyle beraber Rusyaya saldıracakki bu bölgede artık tek söz sahibi Amerika olsun.Ondan sonraki hedefide Yahudilerin arzı mevud hayalini gerçekleştirmek olacaktır.Yani göreceksiniz bu savaşın sonunda Türkiye planlarıda var.
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