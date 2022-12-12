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Dünya Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine gönderildi! Kanlı paket
Dünya

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine gönderildi! Kanlı paket

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren kanlı paket gönderildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 18:45:00 -
Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine gönderildi! Kanlı paket

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren kanlı paket gönderildiği bildirildi.

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Filothei bölgesinde bulunan Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayvan gözleri içeren kanlı bir paket bulunduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurt dışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildiğini belirtmişti.

Paketlerin Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçiliklere, Napoli ve Krakow'daki başkonsolosluklara ve Brno'daki konsolosluğa gönderildiği bildirilmişti.

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