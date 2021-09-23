Ukrayna’nın 2 numarasına saldırı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı olayı doğrularken, saldırıyla alakalı soruşturma başlatıldığını ve saldırganların bulunması için özel ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı.



Bakanlık, Shefir’in aracına saldırının ormanlık alandan otomatik silahlarla gerçekleştirildiğini ve aracın en az 10 kurşun aldığını duyurdu. Başkent Kiev’deki olayda aracın sürücüsüne 3 kurşunun isabet ettiği ve durumunun ağır olduğu ifade edildi. Shefir’in ise yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Rusya ‘Bizim ilgimiz yok’ dedi

Suikast girişiminin ardından gözlerin çevrildiği Rusya ise, Ukrayna devlet başkanı yardımcısına yapılan saldırıyla hiçbir ilgileri olmadığını iddia etti.