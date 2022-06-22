Ukrayna'ndan Rusya'ya gece baskını! Büyük kayıp verdi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalin ilk günlerinde popüler olan 'Yılan Adası' bugünlerde yeniden savaşın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi.

Ukrayna'dan gece yarısı gizli operasyon

100 dönümlük Yılan Adası, Ukrayna'nın Karadeniz'deki güney kıyı şeridinden yaklaşık 80 mil uzakta. Ve savaşın her iki tarafı için de stratejik öneme sahip. Rusya savaşın ilk günlerinde adayı eline geçirdi ve şimdiye kadar büyük ölçüde elinde tutmayı başardı.

Ancak Ukrayna Ordusu adayı ele geçirmek için ani bir gece operasyonu düzenledi.

Rus ordusunun saldırıyı püskürttüğünü iddia etti, görüntüler ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Yılan Adası'nı operasyon düzenlediğini doğruladı ancak Rus ordusunun saldırıyı püskürttüğünü iddia etti.

Ukrayna'nın yayınladığı videolarda savaş uçaklarının ada üzerindeki hedefleri vurduğu görülüyor

"Büyük bir zafer kazandık"

Rusya her ne kadar Ukrayna askeri birliklerinin adaya çıkarma yapmaktan vazgeçtiğini iddia etse de, Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı, Rus garnizonuna yaptıkları saldırı ile Karadeniz'de büyük bir zafer kazandıklarını ve Rus birliklerinin büyük kayıplarla karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, yerel basına yaptığı açıklamada Yılan Adası'na operasyonun devam ettiğini belirterek "Pantsir tipi uçaksavar füze sisteminin tamamen imha edilecek kadar büyük ölçüde hasar gördüğünü ve radar istasyonunun devre dışı bırakıldığını biliyoruz." dedi.

Yılan Adası'nın uydu görüntüleri

Adadan bugün gelen uydu görüntüleri de Kiev'in açıklamalarını doğrular nitelikte. Maxar'ın yayınladığı uydu görüntüleri adadaki geniş yıkımı gözler önüne serdi.

Ukrayna Ordusu geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklama ile Karadeniz'de Rusya'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Rus gemisinde "TOR" hava savunma füze sisteminin bulunduğuna dikkat çekildi.

Savaşın ilk günlerinde meşhur olmuştu

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı.

Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

Rus askerler hiç beklemediği kadar sert bir yanıt almıştı: Küfürlü bir "Defolun gidin!"

Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

Yılan Adası’nda yaşanan olaylar savaşın devam etmesiyle birlikte adeta Ukrayna’daki Rus işgalinin sembollerinden bir haline gelmiş, Ukrayna hükümeti bu askerlere cesaret madalyası takmakla yetinmemiş ve olay anını ölümsüzleştiren pullar basmıştı.

Kaynak: Hürriyet