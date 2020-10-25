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Aktüel Ukraynalılar yerel seçimlerde oy kullanıyor
Aktüel

Ukraynalılar yerel seçimlerde oy kullanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:17:54 -
Ukraynalılar yerel seçimlerde oy kullanıyor

KİEV (AA) - Ukrayna halkı, yerel yöneticilerini seçmek için bugün oy kullanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında gerçekleşecek seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve saat 20.00'de sona erecek.

Ülkede 27 milyondan fazla seçmen bulunurken, 29 binden fazla sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek.

5 senede bir düzenlenen yerel seçimlerde, Ukraynalılar, belediye başkanı ve diğer yerel yöneticilerini seçecek.

Belediye başkanlığı için bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, en yüksek oy alan iki aday arasında ikinci bir seçim düzenlenecek.

Yerel seçimlerde, vatandaşların ülkenin temel sorunlarına ilişkin görüşünü almak için 5 soruluk bir anket de gerçekleştirilecek.

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