Ukraynalılar parlamento önünde toplandı: Savaş istemiyoruz
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk, parlamento binasının önünde toplanarak "Rusya'yla savaş istemiyoruz" mesajı verdi.
Kiev yönetiminin ve Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddiaları nedeniyle endişeli günler yaşayan Ukraynalılar, parlamento önünde savaş karşıtı bir eylem gerçekleştirdi.
Vesti.ua'nın haberine göre son haftalarda giderek sıklaşan 'Rus saldırganlığı' iddiaları sonrası parlamento binası önünde toplanan vatandaşlar, "Rusya halkıyla savaş istemiyoruz! Rusya halkı bizimle savaş istemiyor! Sayın Devlet Başkanı, tüm bunlar neden yaşanıyor?" ifadelerini kullandı.
Barışçıl amaçlı toplandıkları belirtilen eylemcilerin ellerinde Zelenskiy'e yönelik olarak "Rusya'yla savaşa hayır", "Mırıldanmayı bırak", "Halkla dalga geçmeyi bırak" yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.
Eylemin organizatörleri, Ukraynalıların savaş söylentilerinin artması nedeniyle gıda ürünleri stoklamaya başladıklarını, ileri yaştaki vatandaşların ise kendilerini kötü hissettiklerini vurguladı.