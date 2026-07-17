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Yerel Ukraynalı Mykhailovska, Müslüman oldu
Yerel

Ukraynalı Mykhailovska, Müslüman oldu

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Ukraynalı Mykhailovska, Müslüman oldu

Bartın'da Ukrayna asıllı Olena Mykhailovska Müslüman olarak yeni bir hayata adım attı.

Müslüman olma arzusu ile Türkiye'ye gelen Ukrayna uyruklu Olena Mykhailovska, son olarak gezdiği Bartın'da İl Müftülüğüne başvurdu. Mykhailovska için düzenlenen ihtida merasimi Kur'ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. İslam dininin temel esaslarına ilişkin bilgilendirmede bulunan İl Müftü Yardımcısı Oğuz Yılmaz, "Allah'ın lütfu ve kendi hür iradesiyle İslam'ı tercih eden kardeşimizi ve bu güzel sürece vesile olanları tebrik ediyorum. İslam dinini araştırarak özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Olena Mykhailovska, bugün itibarıyla Aylin ismini alarak hayatında tertemiz bir sayfa açmış; dünyadaki bütün Müslümanların kardeşi olmuştur. Rabbim, yeni hayatında rızasına uygun bir yaşam sürmeyi kendisine nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Kelime-i şehadet getirerek İslam dinini kabul eden Mykhailovska, Aylin ismini aldı.

Yapılan duaların ardından Aylin'e ihtida belgesi ve Kur'ân-ı Kerîm ile çeşitli kitaplar hediye edildi.

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