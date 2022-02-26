Ukraynalı komutan, işgalci Ruslara seslendi: Tepenizde uçuşan Bayraktarları beğendiniz mi?
Rusya'nın işgal operasyonu başlattığı Ukrayna'dan yeni açıklamalar geliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın işgalci Rusya için "Bayraktarları beğendiniz mi? Başınızın tepesinde uçuşan nedir" dediği sosyal medyada gündeme oturdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlattığı saldırıların 2. gününde cepheden yeni bilgiler gelmeye başladı.
Rusya'nın çok kısa sürede ele geçireceği öngörülen Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı koyduğuna ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saha komutanın işgalcilere seslendiği ve : "Bayraktarları beğendiniz mi? Sizce başınızın tepesinde uçuşan nedir? Sizinle savaşmak için her şeyimiz var. En iyisi teslim olun. Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın." dediği ifade edildi.