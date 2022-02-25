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Dünya Ukraynalı küçük çocuk Putin'e böyle seslendi!
Dünya

Ukraynalı küçük çocuk Putin'e böyle seslendi!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, Ukraynalı bir çocuğun mesajı dikkat çekti. Küçük çocuk Putin'e seslenerek, "Ordunuzu geri çekin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 20:03:00 - 2022-02-25 20:10:19

Ukraynalı bir çocuk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek ordusunu geri çekmesini istedi.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları ikinci gününde de devam ediyor. Ülkeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukraynalı bir çocuk Putin’e seslenmek için kamerasının karşısına geçti.

Putin'e seslendi: Ordunuzu geri çekin

Buz mavisi gözleriyle ve yüzündeki yara iziyle çektiği görüntüde konuşan çocuk, "Vladimir Putin, Ukraynalı çocuklar size sesleniyor. Ordunuzu geri çekin" ifadelerini kullandı.

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