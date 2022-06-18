Ukraynalı çiftçiler Rus askerlere böyle tuzak kurdu! Bir salgın başlattılar

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmeye yönelik başlattığı savaş 110 günü aşkın süredir devam ediyor. Savaşın başından bu yana Ukrayna’ya yardım amacıyla Batı ülkeleri tarafından oldukça modern ve tehlikeli silahlar teslim edildi. Bu yardımlarda başı Javelin, NLAW gibi gelişmiş tanksavar sistemleri, topçu sistemleri ve gemisavar füzeler çekiyor. Ukrayna’nın Rusya’ya karşı başlattığı direnişte bu tarz gelişmiş silahlar ve onları kullanan askerler çok konuşuluyor olsa da savaşın başında bu silahların gölgesinde kalmış ve yaptıklarıyla daha sonradan gündeme gelen hatta oyunlara konu olan bir grup daha var: Ukraynalı çiftçiler ve traktörleri.

Ukraynalı çiftçiler, Rus işgali başladığı günde bu yana traktörleriyle savaşın simgelerinden biri oldu. Rus ordusunun ikmal yetersizliğinden veya geri çekilirken bıraktığı çok sayıda tank, zırhlı araç, hava savunma sistemi ve çeşitli tiplerde askeri araçları traktörleriyle çekerek Ukrayna ordusuna teslim eden çiftçiler, şimdi yeni bir yöntemle Rus ordusuna karşı savaşıyor.

'Pasaport dağıtıyorlar'

Savaşın başında nükleer santralde yaşanan çatışmalarla gündeme gelen Zaporijya bölgesinde bulunan Melitopol şehri yaklaşık 4 aydır Rus işgali altında. Burada yaşayanların önemli bir bölümü Rus işgalini sona erdirmeye çalışıyor. Melitopol belediye başkanı Ivan Fedorov, geçtiğimiz perşembe günü katıldığı bir programda Melitopol halkının neredeyse tamamının Rus işgaline karşı direnişin bir parçası haline geldiğini iletti. Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna şehirlerinde pasaport dağıtmaya başladığını belirten Federov, Ukraynalıların bunu görmezden geldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"İnsanlarımız buna neredeyse hiç ilgi göstermedi. Bizim yaşadığımız yerde sadece 15 kişi Rus pasaportu almak için başvuru yaptı."

'Çiftçilerimiz yeni bir hediye hazırladı'

Ukraynalı çiftçilerin savaşın başından bu yana direnişe katkı sağladığını belirten belediye başkanı Ivan Fedorov, "Rus ordusunun bize ait olan şeyleri çalmasına izin vermeyeceğiz. Buna engel olmak için çiftçilerimiz büyük bir çaba harcıyor" şeklinde konuştu. Rus ordusunun tarım arazilerindeki ürünleri yağmalayarak Kırım’a götürdüğünü dile getiren Fedorov, çiftçilerin yağmaya karşı yeni bir yöntem geliştirdiklerini ve bu yöntemle direnişe katkı sağladıklarını söyledi. Fedorov, “Çiftçilerimiz onlara güzel bir hediye hazırladı. Geçtiğimiz günlerde Rus askerleri bir kiraz yetiştirilen bir çiftliği yağmaladı. Çiftçilerimiz bunun yaşanacağını tahmin ettiği için meyvelerin üzerine zehirli kimyasallar sıkmıştı" dedi.,

Fedorov, zehirli kimyasal püskürtülen kirazların Kırım’da bulunan birçok Rus askerini zehirlediğini söyleyerek şunları söyledi:

"Yağmaladıkları meyvelerin zehirli olduğundan haberleri yoktu. Bu meyveler sayesinde birçok Rus askeri zehirlendi. Kirazlar büyük bir salgın başlattı."

Tarım araçları yağmalandı

İşgalin başlamasının ardından Zaporijya bölgesi birçok defa haberlere konu oldu. Savaşın başında bölgede bulunan nükleer güç santralinde yaşanan çatışma tüm dünyada endişeye sebep olmuştu. Sert çatışmalarla gündeme gelen bölgede yağma haberleri de gündemden hiç düşmedi. Rus ordusunun Melitopol şehrinde bulunan tarım araçlarını çekicilere yükleyerek Rusya’ya götürdüğü görüntüler tüm dünyanın tepkisini çekti.

Melitopol'den 800 kilometre uzağa taşındığı belirtilen 5 milyon dolar değerinde tahıl, traktör ve hasat makinesinin Çeçenya'ya gönderildiği iddia edildi. Rusya’ya götürülen tarım araçlarının üretici John Deere tarafından uzaktan kilitlendiği, götürülen araçların çalıştırılamadığı belirtildi. Konu hakkında basına konuşan bir kaynak, "İşgalciler çalıntı biçerdöverleri Çeçenya'ya sürdüklerinde, biçerdöverler uzaktan kilitli olduğu için onları çalıştıramayacaklarını anladılar" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı çiftçiler oyun oldu

Savaş başladığından bu yana Ukraynalı çiftçiler ve traktörleri de sık sık gündeme geliyor. Kimi zaman araziye saplanmış olan kimi zaman yakıtı bittiği için terk edilmiş olan Rus ordusuna ait tanklar başta olmak üzere birçok zırhlı araç ve silah sistemi Ukraynalı çiftçiler tarafından traktörlerle çekilerek Ukrayna ordusuna teslim edildi. Adeta direnişin sembolü olan Ukraynalı çiftçiler ve traktörleri, ülkeleri adına yaptıkları bu hareketle bilgisayar oyununa konu oldu.

"Ukrainian Farmy" isimli oyunda kendi traktörünüzle çevrede terk edilmiş Rus ordusuna ait zırhlı araçları bularak çiftliğinize götürmeniz isteniyor. Terk edilmiş zırhlı araçları ararken yapılan top atışlarından da korunmanız gerekiyor. Oyuncular çiftliğe getirdikleri zırhlı araç başına puan kazanırken, top atışına yakalandıkları durumda ise puan ve zaman cezası alıyor. Oyunu geliştiren ekip elde edecekleri kazancın Ukrayna ordusuna ve Ukrayna’da yardım için çalışan sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacağını açıkladı. Ücretsiz indirme seçeneği de bulunan oyunu kullanıcılar istedikleri takdirde 4 dolar karşılığında satın alabiliyor. (Milliyet)