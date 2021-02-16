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Dünya Ukraynalı askerlere bombalı saldırı
Dünya

Ukraynalı askerlere bombalı saldırı

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas kentinde meydana gelen patlamada üç Ukraynalı askerin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 00:31:00 -
Ukraynalı askerlere bombalı saldırı

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas kentindeki Novoluhanske köyü yakınlarında meydana gelen patlamada üç Ukraynalı asker öldü.

14 Şubat'ta Ukrayna Savunma Bakanlığı, önceden yerleştirilmiş bir patlayıcının patlaması sonucu üç askerin öldüğünü doğruladı.

Yaşanan patlamadan üç gün önce, Donetsk'te yaşanan çatışmalarda iki Ukrayna askeri daha hayatını kaybetmişti. Son bir hafta içerisinde ölen Ukrayna askeri sayısı 5'e yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, orduya, olayın soruşturulması talimatı verdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilerken, askeri birlik ve yetkililerin olay yerinde soruşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: star.com.tr

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