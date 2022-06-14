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Dünya Ukraynalı 25 bin yahudi, Filsitinlilerin gasp edilen evlerine yerleştirildi!
Dünya

Ukraynalı 25 bin yahudi, Filsitinlilerin gasp edilen evlerine yerleştirildi!

Ukrayna savaşı en çok siyonist işgalin işine yaradı. İşgal rejimi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 25 bin Ukrayna yahudisinin işgal altındaki Filistin topraklarına getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:01:00 -
Ukraynalı 25 bin yahudi, Filsitinlilerin gasp edilen evlerine yerleştirildi!

Siyonist rejim tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan getirilen Yahudiler için Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinin kuzey kesiminde ve Akdeniz kıyısında yer alan Hayfa kentinde yasadışı yerleşim birimleri inşa edildi. Ayrıca Yahudi gasıplar için çalışma sektörüne katılma imkanı sağlandı.

Siyonist işgal rejiminin sözde Göç ve Entegrasyon Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarının tüm dünya yahudileri için sıcak bir vatan olduğu hezeyanında bulundu.

İşgal rejimi, yahudi azınlıkların bulunduğu tüm ülkelerde yaptığı gibi Ukrayna'da da savaşı o ülkenin yahudi azınlığını, gayri meşru bir şekilde işgal altında tuttuğu Filistin topraklarına çekmek için bir fırsat olarak değerlendirdi.

İşgal rejimi getirttiği yahudi gasıpları Filistinlilerden zorla ve hukuk dışı yollarla gasp edilen topraklara yerleştiriyor ve onların işgal altındaki Filistin topraklarına kalıcı bir şekilde yerleşmelerini sağlamak için bütün şartları oluşturuyor.

İşgal rejimi bir yandan da Filistin topraklarının asıl sahiplerini göçe zorlamak amacıyla onların evlerini yıkıyor, arazilerini tamamen hukuk dışı yöntemlerle zorla ellerinden alıyor.

Siyonist çetenin Yahudi gasıplar için inşa ettiği yerleşim birimleri, başta Bireşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından yasadışı olarak kabul ediliyor.

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Yorumlar

Cevzi

Çoooğ güzel olar. Hele biraz daha geliniz ve yerleşiniz. Valla gerçekten çoğğğğğ rici edirem ki biraz daha gayret ediniz bögle bir araya toplanınız ha. Yani her yönden eyi olar. İmhanız golay olar bir kero. Öbır türlı her birinizi dünyanın neresinden bılıp getirek?!?!?!? Ahanda kendiniz İsroil'de toplanisiniz ha. İşte böyle akılli olınız zorlık çğartmanıyınız. E şimdi de bekleyiniz. Az kalmıştır. Şİfer veririem. " O Ü T ". Vah senin halına İsroil.

Ziya

Savaşın sebebi belli oldu Yahidi Ukraynalıları İsrail'e göndermek iyi tiyatro
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