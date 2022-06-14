Ukraynalı 25 bin yahudi, Filsitinlilerin gasp edilen evlerine yerleştirildi!

Siyonist rejim tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan getirilen Yahudiler için Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinin kuzey kesiminde ve Akdeniz kıyısında yer alan Hayfa kentinde yasadışı yerleşim birimleri inşa edildi. Ayrıca Yahudi gasıplar için çalışma sektörüne katılma imkanı sağlandı.

Siyonist işgal rejiminin sözde Göç ve Entegrasyon Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarının tüm dünya yahudileri için sıcak bir vatan olduğu hezeyanında bulundu.

İşgal rejimi, yahudi azınlıkların bulunduğu tüm ülkelerde yaptığı gibi Ukrayna'da da savaşı o ülkenin yahudi azınlığını, gayri meşru bir şekilde işgal altında tuttuğu Filistin topraklarına çekmek için bir fırsat olarak değerlendirdi.

İşgal rejimi getirttiği yahudi gasıpları Filistinlilerden zorla ve hukuk dışı yollarla gasp edilen topraklara yerleştiriyor ve onların işgal altındaki Filistin topraklarına kalıcı bir şekilde yerleşmelerini sağlamak için bütün şartları oluşturuyor.

İşgal rejimi bir yandan da Filistin topraklarının asıl sahiplerini göçe zorlamak amacıyla onların evlerini yıkıyor, arazilerini tamamen hukuk dışı yöntemlerle zorla ellerinden alıyor.

Siyonist çetenin Yahudi gasıplar için inşa ettiği yerleşim birimleri, başta Bireşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından yasadışı olarak kabul ediliyor.