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Gündem Ukrayna'dan yeni taktik! Patlatmaya başladılar
Gündem

Ukrayna'dan yeni taktik! Patlatmaya başladılar

Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 07:26:00 -
Ukrayna'dan yeni taktik! Patlatmaya başladılar

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, başkent Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor.

Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, şehre sıcak su hattı taşıyan boruların vurulduğunu, Kiev'in bir bölümünde halkın ısınma imkanlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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