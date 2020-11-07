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Ekonomi Ukrayna’dan Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım
Ekonomi

Ukrayna’dan Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulan Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun Türk tarafı üyeleri, ilk toplantılarını online olarak gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:00:00 -
Ukrayna’dan Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu ve Üyesi Özer Matlı, Ukrayna’nın 5 yıl içinde 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştireceğini, yatırım miktarının, özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat olduğunu belirtti. Online toplantıdaki konuşmasına yer verilen Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı da olan Matlı, Ukrayna’nın 45 milyonluk iyi eğitimli nüfusu ve coğrafi konumuyla Türkiye’nin Karadeniz’deki çok önemli ve stratejik bir komşusu olduğunu belirtti.

Türkiye-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan da Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını ve son 5 yılda ilişkilerin ivme kazandığını ifade etti. Pehlivan, 4,9 milyar dolarlık dış ticaret hacminin daha da geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

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