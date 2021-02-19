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Dünya

Ukrayna'dan 'teşekkür' mesajı! "Dostum Süleyman Soylu..."

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ukraynalı cinayet zanlısının ülkesine iadesi için teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:55:00 -
Ukrayna'dan 'teşekkür' mesajı! "Dostum Süleyman Soylu..."

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şüphelinin iadesinin iki ülke arasındaki suça karşı iş birliğinin bir örneği olduğunu belirtti.

Avakov, "İyi dostum ve meslektaşım Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cinayet zanlısının Ukrayna'ya iade edilmesindeki yardımı için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Polisten yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşı zanlının 2019'da ülkesinde cinayet işledikten sonra Türkiye'ye kaçtığının tespit edildiği belirtilmişti.

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