Ukrayna'dan tarihi karar

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus Büyükelçisi Igor Kizim'in iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğinin değerlendirileceği istişarelerde yer almak üzere Kiev’e geri çağırdıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna-Belarus ilişkilerinin gelişmekte olan yeni gerçeklikteki perspektiflerini değerlendirmek ve tüm faktörleri dikkate alarak uygun kararlar geliştirmek amacıyla Belarus Büyükelçisi Igor Kizim'in, Kiev'deki istişarelere katılması için geri çağrıldığı bildirildi.

Bunu ilk kez yaptılar

Belarus ile ilişkiler tarihinde böyle bir adıma ilk defa başvurulduğu belirtilirken ve bunu yalnızca Minsk'in kabul edilemez eylemleri nedeniyle yaptıkları ifade edildi.

"Aramızdaki güven zedelendi"

Minsk'in geçtiğimiz cuma günü Wagner Grubu paramiliter örgütüne üye oldukları düşünülen ve gözaltına alınan şahısların Rusya’ya iade edildiklerini anımsatan Bakanlık açıklamasında, bu adımın ülkeleri arasındaki güveni zedelediğini ve ikili ilişkilerine ağır bir darbe indirdiğini vurguladı.

Sonrasında Aleksandr Lukaşenko'nun defalarca ve tamamen dayanaksız bir şekilde Ukrayna'yı Belarus'a karşı düşmanca adımlar atmakla suçladığı belirten Bakanlık, hem vatandaşların kişisel güvenliğine, hem de genel olarak bölgesel güvenliğe yönelik niteliksel açıdan yeni tehditler, Rusya'nın ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus'taki durumun çözümüne aktif katılımına ilişkin resmi bildirilerden kaynaklanmakta olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu gerçeklerin ve eylemlerin bütünü ile devlet başkanı seçimlerinin resmi sonuçlarına toplumun güvensizlik oyu verdiği Belarus'taki olayların gelişiminin, Belarus-Ukrayna ilişkilerindeki durumu kökten değiştirdiği bildirildi.

Büyükelçiyi istişare için çağırmanın Ukrayna vatandaşlarının Belarus topraklarındaki haklarını ve meşru menfaatlerini güvence altına alma kabiliyetini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini kaydeden Bakanlık, bu vesile ile, Belarus'taki güvenlik durumunun ağırlaşması sebebiyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkeye seyahat etmekten kaçınılmasını tavsiye etmiş olduğunu anımsatarak zaten Belarus'ta bulunan kişilere ise Dışişleri Bakanlığının, toplu eylemlerde yer almaktan ve kalabalık yerlerden kaçınmalarını tavsiye ettiği vurgulandı.