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Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak açıklama!

Ukrayna Dış İstihbarat gazisi Korgeneral Vasiliy Bogdan, Ukrayna’nın savaş gemilerini Kerç Boğazı’ndan geçirme yönündeki girişimin Rusya tarafından engellenemeyeceğini iddia etti.

15 Ocak 2019 Salı 19:01
Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak açıklama!

Ukrayna Dış İstihbarat gazisi Korgeneral Vasiliy Bogdan, Ukrayna’nın savaş gemilerini Kerç Boğazı’ndan geçirme yönündeki yeni girişimin “daha hazırlıklı” olacağını belirtti.

Ukrayna medyasına konuşan Bogdan, "Yeni geçiş daha hazırlıklı olacak. Bu sefer bize NATO ve AGİT gemileri eşlik edecek. Bu konuda anlaşmalar sağlanmış durumda" dedi.

"Her şeyin bir zamanı vardır"

Rusya'nın, "durumu daha da kötüleştirmek" istemeyeceğini, bu yüzden gemilerin   emin olduğunu dile getiren Ukraynalı general, yeni geçişin tarihini vermeyerek, "Her şeyin bir zamanı vardır" dedi.

Kerç Boğazı'nda Ukrayna provokasyonu

Kasım ayı sonunda Ukrayna'ya ait üç savaş gemisi Rusya sınırlarını ihlal etmiş ve Karadeniz'den Kerç Boğazı'na doğru yönelmişti. Bunlardan biri, Rusya makamlarının çağrılarına aldırmayarak tehlikeli manevralara girişmişti. Bunun sonucunda gemilere el konulmuş ve Ukraynalı denizciler tutuklanmışlardı. Ayrıca denizciler aleyhine sınır ihlalinden ceza davası açılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise olayı provokasyon olarak nitelemiş ve denizciler arasında Ukrayna gizli servisinden iki kişinin bulunduğunu, bu özel operasyonu onların yönettiğini söylemişti.

Putin ayrıca, Poroşenko'nun seçimler arifesinde reytinginin düşük olması yüzünden Ukrayna makamlarının böyle bir adım attıklarına emin olduğunu da belirtmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:01
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