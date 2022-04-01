Ukrayna'dan Rusya'ya şok saldırı!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 37’nci gününde. İki ülke arasındaki müzakere süreci sürerken savaş hattında da çatışmalar devam ediyor. Rusya toprakları içerisinde bulunan Belgorod şehrindeki bir petrol tesisini vurduğu açıklandı.

Ukrayna helikopterleri vurdu

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Rus topraklarındaki bir petrol tesisinin havadan saldırıya uğradığı görüldü.. Belgorod bölgesinde bulunan tesisin Mi-24 tipi helikopter ile havadan vurulduğu görülüyor.

Saldırı sonrasında tesiste büyük bir patlama meydana geldi. Alevler bir anda büyürken, patlamaların da peş peşe geldiği açıklandı. Saldırının ardından Ukrayna helikopterinin alçak irtifadan yaptığı uçuş ile kalkış yaptığı üsse geri döndüğü belirtilirken çıkan görüntülerde helikopterin sağlam bir şekilde hasar almadan uçuşunu sürdürdüğü görülüyor.

Rus vali doğruladı

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı.

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.