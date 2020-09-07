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Aktüel Ukrayna'dan Rusya'ya ayrılıkçıların provokatif eylemlerini engelleme çağrısı
Aktüel

Ukrayna'dan Rusya'ya ayrılıkçıların provokatif eylemlerini engelleme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:59:59 -
Ukrayna'dan Rusya'ya ayrılıkçıların provokatif eylemlerini engelleme çağrısı

KİEV (AA) - Ukrayna, Rusya'ya Donbas'taki Rusya yanlısı ayrılıkçıların provokatif eylemlerini engelleme çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığının Ukrinform haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin provokatif saldırılar ve bölgede yükselen tansiyon sebebiyle endişeli olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın provokatif amaçlı iki saldırıyı da dikkatlice incelediği kaydedilen açıklamada, "Ateşkesi devam ettirmek için Rusya'dan duruma müdahale etmesini ve Donetsk ile Lugansk'taki yasa dışı silahlı grupların provokatif eylemlerine engel olmasını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Ukrayna'nın kapsamlı ateşkes kararından vazgeçmediği vurgulanarak, "Ancak eğer gerekirse Ukrayna ordusu, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve Ukrayna vatandaşlarının hayatlarını korumak için düşman saldırılarına cevap verecektir." uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu temsilcilerinin bugün toplanacağı bildirildi.

Üçlü Temas Grubu, 22 Temmuz tarihinde 27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kapsamlı ateşkes kararı almış, dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu ilk kez ateşkes bozulmuş ve bir Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş, bir asker yaralanmıştı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.

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