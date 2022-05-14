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Dünya Ukrayna'dan Rus ordusuna pusu! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybettiler
Dünya

Ukrayna'dan Rus ordusuna pusu! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybettiler

Ukrayna ordusu, Donets nehrini aşmaya çalışan Rus askerlerini pusuya düşürdü. Rus ordusunun nehri aşmak için kurduğu duba köprü havaya uçuruldu. Rus ordusu onlarca asker ve zırhlı aracını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 09:13:00 -
Ukrayna'dan Rus ordusuna pusu! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybettiler

Putin'in emriyle başlayan işgal, Ukrayna'da 79 gündür devam ediyor. Bölgede sürekli sıcak çatışmalar yaşanırken Rus ordusunun kayıpları ise artıyor. İşgale karşı koyan Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin Donets nehrini aşmak için kurduğu duba köprüyü hava uçurarak Lysychansk'a geçişi önledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin doğusundaki Seversky Donets nehrini geçmeye çalışan Rus askerlerinin girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Rus askerlerinin tanklar, piyade savaş araçları ve zırhlı personel taşıyıcıları da dahil olmak üzere onlarca araçla nehri geçmeye başladığı, bu sırada Ukrayna kuvvetlerinin nehre önceden kurulan duba köprüsünü havaya uçurduğu belirtildi.

Ruslar ağır zaiyat verdi

Pusuya düşürülen Rus ordusunun onlarca askerini ve aracını kaybederek ağır zayiata uğradığı ifade edildi. Rus ordusunun amacının nehri geçerek Luhansk bölgesindeki Lysychansk kentini kuşatmak olduğu aktarıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun asker kayıplarını telafi etmek için büyük ihtimalle Siversky Donets nehrine yeniden konuşlanacağı uyarısında bulundu.

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