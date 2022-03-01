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Dünya Ukrayna'dan Putin'in tadını kaçıracak "Bayraktar TB2" açıklaması!
Dünya

Ukrayna'dan Putin'in tadını kaçıracak "Bayraktar TB2" açıklaması!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 SİHA ile, Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'ni imha ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 08:19:00 - 2022-03-01 08:21:06
Ukrayna'dan Putin'in tadını kaçıracak "Bayraktar TB2" açıklaması!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 6. gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok şehirde Rus saldırıları sürerken, Ukrayna ordusu ve halkı direnmeye devam ediyor.

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 6'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

TB2 açıklaması

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA ile, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'ni imha ettiklerini açıkladı.

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