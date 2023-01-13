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Dünya Ukrayna'dan o iddialara yalanlama!
Dünya

Ukrayna'dan o iddialara yalanlama!

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy, Rusya'nın Donetsk'teki Soledar kentini ele geçirdiği yönündeki bilginin doğru olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 15:55:00 -
Ukrayna'dan o iddialara yalanlama!

Ukrayna-RBK’ye konuşan Çerevatiy, Rusya Savunma Bakanlığının Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarına ilişkin açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Çerevatiy, "Hayır, bu doğru değil. Şehirde çatışmalar sürüyor. Detaylarını veremem" diye konuştu.

Ukrayna askerlerinin şehri savunmaya devam ettiğini aktaran Çerevatiy, şehrin karşı tarafın kontrolüne geçtiğine ilişkin açıklamaları, "Rusların özellikle Ukrayna toplumunda hayal kırıklığı yaratmak için yaptığı kasıtlı bir gürültü" olarak nitelendirdi.

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