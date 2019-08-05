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Ukrayna'dan kritik Türkiye açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 7-8 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağı ziyarette Başkan Erdoğan ile görüşme yapacak.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:12
Ukrayna'dan kritik Türkiye açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 7-8 Ağustos’ta Türkiye’ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos görüşmeler gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Zelenskiy 7-8 Ağustos tarihlerinde Türkiye’de bulunacak. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan’la görüşecek olan Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la da bir araya gelecek. Zelenskiy ayrıca Ukrayan ve Kırım-Tatarlarının temsilcileri ile de görüşecek.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:12
  1. Ukrayna
  2. Zelenskiy

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