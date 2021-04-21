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Dünya Ukrayna'dan kritik savaş hamlesi! Resmen onay verdiler
Dünya

Ukrayna'dan kritik savaş hamlesi! Resmen onay verdiler

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, yedek statüdeki kişilerin seferberlik ilan edilmeden askere çağrılmasına izin veren yasaya onay verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:03:00 -
Ukrayna'dan kritik savaş hamlesi! Resmen onay verdiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim devam ediyor. İki taraf da sınır hattına yüklü miktarda yığınak yaparken, Kiev'den yeni bir askeri hazırlık geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, yedek statüdeki kişilerin seferberlik ilan edilmeden askere çağrılmasına izin veren yasayı onayladı.

Yedek subaylara çağrı

Rusya ile ülkenin doğusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Mart ayı sonunda Ukrayna parlamentosundan geçen yasa Ukrayna ordusunda silah başındaki asker sayısının önemli ölçüde artırılmasına olanak sağlıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu sayede askeri birliklerin hızlı bir şekilde yedek kuvvetlerle donatımı mümkün kılınacak ve saldırı anında birliklerin savaşma kapasitesi artırılacak" ifadesi yer aldı.

Ukrayna-Rusya gerilimi

Kiev ve Moskova, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass'ta 2014 yılından beri süren çatışmalarda tansiyonun yeniden yükselmesinden dolayı birbirlerini suçluyorlar. Ukrayna çatışmalarda 14,000 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Ukrayna, Batılı müttefikleri ve NATO Rusya'yı Ukrayna sınırına ve Kırım'a "provakatif" bir şekilde asker konuşlandırmak ile suçlarken Rusya, ABD ve NATO'yu Karadeniz'de "provokatif eylemlerde" bulunmakla suçluyor.

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