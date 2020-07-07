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Aktüel

Ukrayna'dan Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:41:18 -
Ukrayna'dan Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma

ANKARA (AA) - Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da çok sayıda Kırım Tatarını gözaltına almasına ilişkin soruşturma başlattı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığının Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da bu sabah çok sayıda Ukrayna vatandaşının evinde yasa dışı arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay üzerine, Kırım ve Sivastopol ulusal polisinin, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamasıyla soruşturma başlattığı bildirilen paylaşımda, soruşturmanın Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığınca yürütüleceği kaydedildi.

Rus güvenlik güçleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da bazı Tatarların evlerine baskın düzenleyerek terör suçlamasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

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