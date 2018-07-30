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Ukrayna’dan Kayseri’ye direkt uçak seferleri başlatılıyor

Tarihi İpekyolu’nun kavşak noktasında yer alan Kayseri’ye, turizm işbirliği kapsamında Ukrayna’nın başkenti Kiev’den direkt uçak seferleri başlatılacak.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:54
Ukrayna’dan Kayseri’ye direkt uçak seferleri başlatılıyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin turizmde etkinliğinin artırılması çalışmaları kapsamında Ukrayna’nın en büyük 15 tur operatörü şirketinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, bu kış sezonunda Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Kayseri’ye her hafta direkt uçak seferlerinin başlatılmasına karar verildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:54
  1. Tarihi İpekyolu
  2. Kayseri
  3. Kiev
  4. Rusya

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