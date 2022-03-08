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Siyaset Ukrayna'dan kaçtığı iddia edilen Zelenskiy'den açıklama!
Siyaset

Ukrayna'dan kaçtığı iddia edilen Zelenskiy'den açıklama!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkesini terk ettiği iddia edildi. Zelenskiy konuya dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 07:37:00 -
Ukrayna'dan kaçtığı iddia edilen Zelenskiy'den açıklama!

2014 senesinden bu yana artan Rusya - Ukrayna gerilimi, yerini işgal girişimine bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu Ukrayna'ya girdi. Ukraynalılar, Rus işgaline Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğinde direniyor.

Direniş devam ederken Zelenskiy hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Zelenskiy'nin ülkesini terk ettiği ileri sürüldü. Ukrayna liderinden konuya dair açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, "Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi. Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, "Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle" dedi.

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