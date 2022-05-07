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Dünya Ukrayna'dan iyi haber: Tamamlandı
Dünya

Ukrayna'dan iyi haber: Tamamlandı

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 19:59:00 -
Ukrayna'dan iyi haber: Tamamlandı

Rusya’nın kuşattığı Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edildiği duyuruldu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol’deki insani operasyon kapsamında Azovstal’daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını bildirdi.

Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı." dedi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Tahliyeden sonra ne olacak peki.
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