Ukrayna'dan itiraf: Yatırım yapılmazsa ölürüz

16 Aralık’ta The New York Times’a verdiği röportajda Zelenskiy Ukrayna’nın yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Röportajın detayları 19 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’da küçük ve orta ölçekli özelleştirme planlarının aşıldığını ve büyük ölçekli özelleştirme konusunda “çok şey yapıldığını” kaydetti.

Röportajda ülkeye yapılacak olan yatırımlara da değinen Zelenskiy, “Yatırımlar vücut için kan. Ukrayna’nın onlarsız öleceğine inanıyorum. Yatırımlara ihtiyaç var. Özelleştirme için büyük bir platform yaptık, birkaç bin işletme özelleştirmeler için Devlet Mülkiyet Fonu’na devredildi. Küçük ve orta ölçekli özelleştirmeler açısından, tüm planlar gereğinden fazla yerine getirildi. Büyük ölçekli özelleştirmeler ise COVID-19 sırasında aksadı, bu nedenle biraz durduruldu, ancak orada çok şey yapılıyor” dedi.

“Ukrayna’nın birkaç limanının” yabancı yatırımcılara imtiyazla devredildiğini ve yatırım yapılmaya başlandığını belirtti.

22 Ocak’ta Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Zelenskiy, büyük yatırımcılar için devletten bir kişisel koruyucu, Yatırım Dadısı atanması fikrini dile getirdi. Ardından, “bir yatırımcı Ukrayna’ya 100 milyon dolar veya daha fazla yatırım için gelirse, kendisine beş dil bilen, müşteri ile gece gündüz çalışacak, yatırımcının tüm sorunlarını her an çözmeye hazır kişisel bir yönetici bulacaktır.” diyerek Ukrayna Parlamentosu’nun 17 Aralık’ta bununla ilgili bir yasa kabul ettiğini belirtti.

Mart 2018’de Ukrayna’da yeni bir özelleştirme yasasının yürürlüğe girdiğini belirten Zelenskiy; bu yasada, denasyonalizasyon nesnelerinin büyük ve küçük özelleştirme işletmeleri şeklinde iki gruba dağıtıldığından bahsederek; ilk grubun koşulları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bir müzayedede satışa tabi tutulduğunu anlattı.

Kaynak: ukrhaber.com