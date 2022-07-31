Ukrayna’dan tahıl gemilerinin ne zaman yola çıkacağı merak ediliyor. Peki, Ukrayna’dan gemiler ne zaman yola çıkacak?

Ukrayna'dan ilk tahıl gemisi ne zaman yola çıkacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tahıl gemilerinin yola çıkacağı tarihe ilişkin konuştu. Kalın, "Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın sabah yola çıkabilir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.