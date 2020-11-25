Ukrayna'dan İHA açıklaması: Türkiye ile yakında başlıyoruz

Türkiye ile Ukrayna arasında, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının (İHA) ortak üretimi için anlaşmaya varıldı.

Ukrayna'da devletin sahip olduğu savunma ürünleri üreticisi Ukrspetsexport'un Genel Direktörü Vadym Ihorovych, iki ülke arasındaki savunma iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yakın zamanda 6 ila 12 adet arasında TB2 satın alacağını ifade eden Ihorovych, aynı zamanda TB2'lerin ortak üretimi için de ortak bir girişim gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ihorovych ortak girişim sonucunda TB2'lerin Ukrayna'da da üretileceğini, ilk etapta 48 adet İHA üretileceğini dile getirdi. Aynı zamanda Ukrayna'ya, Türkiye'nin TB2 ihraç etmediği ülkelerle ihracat için anlaşma yapma izni verileceğini de vurguladı.

Aynı zamanda ortak girişim kapsamında Ukrayna'nın "Scythian" (İskit) güdümlü tanksavar füzelerinin de Türkiye ile ortaklaşa üretilebileceğini belirtti.

Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar Makina ile Ukrspetsexport arasında 2019 yılında varılan anlaşmayla İHA'lar, motor teknolojileri ve güdümlü mühimmatların ortak üretimi için Black Sea Shield (Karadeniz Kalkanı) adlı bir girişim kurulmuştu.

Ihorovych, İHA'ların üretimi için Black Sea Shield benzeri bir şirketin teşkil edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Mepa News