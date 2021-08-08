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Gündem Ukrayna’dan gelen helikopterler aralıksız çalışıyor
Gündem

Ukrayna’dan gelen helikopterler aralıksız çalışıyor

Ukrayna’dan gelen ve gece de yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopterler Muğla’da 12 gündür devam eden alevlerle mücadele ediyor. 4 Helikopter aralıksız alevlere su taşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 04:20:00 -
Ukrayna’dan gelen helikopterler aralıksız çalışıyor

Muğla’da 29 Temmuz günü Marmaris’te başlayan ve ardından il genelindeki 10 ayrı ilçede yaşanan orman yangınları ile mücadele Türkiye’nin tüm imkanları ve dost ülkelerden gelen takviyelerle devam ediyor. Ukrayna'dan 2 gün önce Türkiye’ye gelen ve gece de söndürme çalışması yürütme kabiliyetine sahip helikopterlerden 3’ü Milas Fesleğen’deki orman yangınında gece mesaisi yapıyor. Özel tertibatları ile gece de deniz ya da göletlerden aldığı suyu yangın bölgesine taşıyıp söndürme kabiliyetine sahip helikopterler gece karanlığında da alevlerle mücadelesine devam etti. Milas Fesleğen yaylasında söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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