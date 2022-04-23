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Dünya Ukrayna'dan garantör ülkelerle müzakere açıklaması
Dünya

Ukrayna'dan garantör ülkelerle müzakere açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerle müzakerelerin bir hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 08:46:00 -
Ukrayna'dan garantör ülkelerle müzakere açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, 2 ayın geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin potansiyel garantör ülkeleriyle siyasi danışmanlar düzeyinde istişarelerin sürdüğünü aktaran Podolyak, "Elbette farklı garantiler olacak. Bizim için silah tedariki, hava sahasının kapatılması, askeri istişareler ve ek silah alımı için fonlar önemlidir. Bu konuların en fazla bir hafta içinde tamamlanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Daha önce Ukrayna makamları ABD, İngiltere, Türkiye, Polonya, Almanya, Fransa ve İsrail'in Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri olmaya hazır olduğunu bildirmişti.

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