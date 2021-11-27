Ukrayna’dan flaş açıklama: Rusya darbe yapmak istiyor!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da darbe yapmaya çalıştığını belirtti.

Zelenski, Ukrayna sınırlarına asker yığan Rusya'nın Ukrayna'nın istilası uluslararası arenada büyük tepki çekeceğinden işgal yerine darbe yoluyla kendi kuklası olacak bir yönetimi ülkenin başına getirmeyi öncelikli olarak hedeflediğini iddia etti. Darbenin gerçekleşememesi durumunda ise istila planının devreye sokulacağını belirtti.

Bu plan Rusya'nın 1994'te izlediği Çeçenistan politikasını hatırlattı. 1994 yazından itibaren Dudayev yönetimini devirmek için Dudayev karşıtlarına darbe yaptırmaya çalışan Rusya, Kasım 1994'te darbecilerin kesin olarak Dudayev yönetimine yenilmesi üzerine Aralık 1994'te Çeçenistan'ı istila etmişti.

Zelenski bu projede Ukrayna'nın zengin bir iş adamının da yer aldığına dair bir ses kaydının ellerinde olduğunu ekledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yaklaşık 100 bin asker yığması ve yığınak işlemini sürdürmesi Batılı ülkeleri endişelendiriyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın ismini vermeden Ukrayna'ya askeri müdahalenin ağır bir bedeli olacağı uyarısında bulundu.

Rusya ise bu iddiaları yalanlıyor. Kremlin sözcüsü yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale amacı yok." dedi.