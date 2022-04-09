Ukrayna’dan flaş açıklama: Kayıtlar savaş suçlarını kanıtlıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin işledikleri savaş suçlarına ilişkin soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Amerikan televizyonu CBS'e konuşan Zelenskiy, ellerinde kanıtlar olduğunu vurguladı.

"Gizli servisimizde Rus askerlerin iletişim kayıtları mevcut. Aileleri ile konuşan askerler ne çaldıklarını, kimi kaçırdıklarını anlatıyorlar. Savaş esirlerinin kayıtları da var, insanları öldürdüklerini kabul ediyorlar. Cezaevinde tutulan Rus pilotlar var. Üzerlerinden bombalanacak sivil hedeflerin haritaları çıktı."

"Saldırı kararı veren de uygulayan da savaş suçlusudur"

Zelenskiy'ye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlarından sorumlu tutup tutmadığı soruldu.

Zelenskiy, "Kararı, emri veren de uygulayan da savaş suçlusudur. Putin'in de onlardan biri olduğuna inanıyorum. Bu yüzden yargılanmalıdır" şeklinde yanıt verdi.

"Güçlü bir uluslararası tepki bekliyoruz"

Zelenskiy yayınladığı video mesajda da Kramatorsk'ta tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısına değindi.

"Buça'daki katliamlar gibi Kramatorsk'ta düzenlenen saldırı da Rusya'nın savaş suçlarından biridir. Sorumlular yargılanmalı. Güçlü bir uluslararası tepki bekliyoruz" dedi.

Londra'da protesto

Öte yandan Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini "soyması" protesto edildi.

Rus askerlerine tepki gösteren eylemciler, elçilik önüne çeşitli eşya, yiyecek, oyuncaklar ve makyaj malzemeleri bıraktı.

Eylemciler, "Rus askerler, Ukraynalılara ait çalıntı eşyaları, Belarus üzerinden evlerine gönderiyor" yazılı dövizler açtı.





