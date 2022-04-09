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Dünya Ukrayna’dan flaş açıklama: Kayıtlar savaş suçlarını kanıtlıyor!
Dünya

Ukrayna’dan flaş açıklama: Kayıtlar savaş suçlarını kanıtlıyor!

Rus askerlerinin üzerinde ele geçirilen telefonlar ile itiraflar üzerinden Ukrayna’da savaş suçu işlenip işlenmediği araştırılırken Zelenskiy’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Gizli servisimizde Rus askerlerin konuşma kayıtları var. Bu kayıtlar savaş suçlarını kanıtlıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 10:09:00 -
Ukrayna’dan flaş açıklama: Kayıtlar savaş suçlarını kanıtlıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin işledikleri savaş suçlarına ilişkin soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Amerikan televizyonu CBS'e konuşan Zelenskiy, ellerinde kanıtlar olduğunu vurguladı.

"Gizli servisimizde Rus askerlerin iletişim kayıtları mevcut. Aileleri ile konuşan askerler ne çaldıklarını, kimi kaçırdıklarını anlatıyorlar. Savaş esirlerinin kayıtları da var, insanları öldürdüklerini kabul ediyorlar. Cezaevinde tutulan Rus pilotlar var. Üzerlerinden bombalanacak sivil hedeflerin haritaları çıktı."

"Saldırı kararı veren de uygulayan da savaş suçlusudur"

Zelenskiy'ye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlarından sorumlu tutup tutmadığı soruldu.

Zelenskiy, "Kararı, emri veren de uygulayan da savaş suçlusudur. Putin'in de onlardan biri olduğuna inanıyorum. Bu yüzden yargılanmalıdır" şeklinde yanıt verdi.

"Güçlü bir uluslararası tepki bekliyoruz"

Zelenskiy yayınladığı video mesajda da Kramatorsk'ta tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısına değindi.

"Buça'daki katliamlar gibi Kramatorsk'ta düzenlenen saldırı da Rusya'nın savaş suçlarından biridir. Sorumlular yargılanmalı. Güçlü bir uluslararası tepki bekliyoruz" dedi.

Londra'da protesto

Öte yandan Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini "soyması" protesto edildi.

Rus askerlerine tepki gösteren eylemciler, elçilik önüne çeşitli eşya, yiyecek, oyuncaklar ve makyaj malzemeleri bıraktı.

Eylemciler, "Rus askerler, Ukraynalılara ait çalıntı eşyaları, Belarus üzerinden evlerine gönderiyor" yazılı dövizler açtı.  



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Yorumlar

Türkiyem

Rusya nin savaş suçu işlediğini kanidlıyoruz diyorsunuz suriyede afganisdanda işlediği savaş suclari suc değilmiydi iki yüzlü patı

Türkiyem

Dapiki başkalarına işlenen savaş suclari a ses cikarma yan alkışlayan Ukrayna iş gendisine dokununca civaklamaya başladi edme bulma dünyası gülma komşuna gelir başına
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