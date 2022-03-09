Ukrayna’dan dönen öğrencilere yatay geçiş var mı? Ukrayna’da okuyanlar hangi üniversiteye yerleşecek?

Ukrayna savavı nedeniyle ülkede okuyan 6 bin Türk öğrenci yurda döndü. Türkiye'ye dönen öğrenciler, eğitimlerinin yarıda kalmasına üzülürken, YÖK'ten bu öğrencileri yakından ilgilendiren yatay geçişi açıklaması geldi. Son dakika açıklamasında bulunan YÖK, "Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verdi.

Ukrayna’dan dönen öğrencilere yatay geçiş var mı?

YÖK'ün açıklaması şu şekilde: (Ukrayna'dan dönen Türk öğrenciler) Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir.

Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır."