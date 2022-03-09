Ukrayna’dan dönen öğrencilere yatay geçiş var mı? Ukrayna’da okuyanlar hangi üniversiteye yerleşecek?
Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte ülkeden tahliyeler devam ediyor. Ukrayna'da ilan edilen geçici ateşkes kapsamında başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi güçlükle sürdürülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 12 bin 306 olduğunu açıkladı. Tahliye edilenler arasında Ukrayna’da üniversite öğrencileri de var. Ukrayna’da okuyanlar Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapacak mı? Ukrayna öğrencilerine yatay geçiş olacak mı? soruları da öğrenciler tarafından soruluyor. YÖK’ten Ukrayna’dan gelen öğrencilere ilişkin son dakika açıklama yapıldı. İşte detaylar.
Ukrayna savavı nedeniyle ülkede okuyan 6 bin Türk öğrenci yurda döndü. Türkiye'ye dönen öğrenciler, eğitimlerinin yarıda kalmasına üzülürken, YÖK'ten bu öğrencileri yakından ilgilendiren yatay geçişi açıklaması geldi. Son dakika açıklamasında bulunan YÖK, "Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verdi.
Ukrayna’dan dönen öğrencilere yatay geçiş var mı?
YÖK'ün açıklaması şu şekilde: (Ukrayna'dan dönen Türk öğrenciler) Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir.
Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır."