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Teknoloji Ukrayna'dan Bayraktar TB2 SİHA almak için kampanya
Teknoloji

Ukrayna'dan Bayraktar TB2 SİHA almak için kampanya

Ukrayna'da, işgalci Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirecek 3 adet "Bayraktar TB2 SİHA" alınması için kampanya başlatıldı. Kampanyaya yoğun ilgili gösterilirken sadece 3 günde 4 adet SİHA almaya yetecek para toplandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 12:11:00 -
Ukrayna'dan Bayraktar TB2 SİHA almak için kampanya

Ukrayna'da Türkiye'den SİHA almak için kampanya başlatıldı. Ukrayna'da, Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirmek için Türkiye'den Bayraktar TB2 alınması için başlatılan yardım kampanyasında 3 günde 20 milyon dolar toplandı.

Ukrayna'nın savunmasında Türk gücü

Kampanya, Ukraynalı TV sunucusu Serhiy Prytula tarafından başlatıldı. Sunucu, kampanyayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ülkesi için 15 Milyon dolar toplayıp 3 adet Bayraktar SİHA almayı hedefliyordu. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgiyle 4 SİHA almaya yetecek kadar para toplandı.

3 günde 20 milyon dolar toplandı

Twitter'dan yaptığı açıklamayla amaçlarına ulaştıklarını belirten Prytula, şu ifadeleri kullandı:

"Kalan parayla 1 Bayraktar daha alabiliriz. Ukraynalı işletmeler, halkımıza güç kattınız ve dördüncü Bayraktar'ın olmasına yardımcı oldunuz. Ukraynalılar 3 günden kısa sürede 4 Bayraktar için fon sağladı!"

Litvanya'da da daha önce Ukrayna'ya Bayraktar SİHA almak için kampanya düzenlenmiş, 3 günde 5 milyon Avro toplanmıştı.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında Bayraktar SİHA'lar önemli rol oynadı. Savaş başlamadan önce 20'den fazla Bayraktar TB2 siparişi veren Ukrayna, Ocak ayında da 16 adet SİHA siparişi daha vermişti. Bu SİHA'ların 6 adeti Mart ayı başında teslim edildi.

Hava sahası Rusya'nın kontrolüne giren Ukrayna, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) karşı saldırıya geçmişti. Ukrayna ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Rus ordusuna büyük zayiat verdi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Daha hediye mediye bitti artık. Eğer hediye edilecekse elde edilen gelir ülkemizin yoksullarına, eğitim gören gençlerimize, yoksul şehit evlatlarımıza bağışlansın.

Eren

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