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Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması

Açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Poroşenko, "Modern insansız hava araçları Bayraktar TB2 artık Ukrayna'da. Bir sonraki adım ise Zaporojye şehrinde modern insansız hava aracı parçaları üretecek Ukrayna-Türkiye ortak işletmesi kurmak olacak" ifadelerini kullandı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:27
Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) kompleksinin ülkesine teslim edildiğini bildirdi.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir süre önce satın alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracının ülkesine getirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'de üretilen İHA'ların 12 saat gözlem yapabildiğine ve yüksek isabetli saldırı gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Poroşenko, "Modern insansız hava araçları Bayraktar TB2 artık Ukrayna'da." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunu modern silah ve teçhizat ile güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Poroşenko, silahlı İHA satın alımının Ukrayna ile NATO arasındaki ortaklık programının bir parçası olduğuna işaret etti.

"Ukrayna-Türkiye ortak işletmesi kurmak olacak"

Poroşenko, "Programın bir sonraki adımı ise Zaporojye şehrinde modern insansız hava aracı parçaları üretecek Ukrayna-Türkiye ortak işletmesi kurmak olacak." açıklamasında bulundu.

Dün Devlet Başkanı Poroşenko, Bayraktar İHA testinin yakında Ukrayna’da gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ukrayna’nın, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik yaptığı anlaşma gereği 6 adet İHA üretileceği ve araçların 1 yıl içinde teslim edileceği bildirilmişti.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarının da Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:27
  1. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
  2. bayraktar
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