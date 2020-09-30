Ukrayna'dan Azerbaycan açıklaması

Türkiye ile ilişkileri iyi olan ülke Ukrayna’dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklamalar geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında bölgedeki çatışmaları dikkatlice takip ettiklerini belirtti.

Kafkasya'da yüksek olan tansiyonu daha da artırmamak gerektiğinin altını çizen Dmitro Kuleba, "Azerbaycan'ın, Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış toprak bütünlüğünü desteklediği gibi biz de her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledik ve bu duruşumuz hiç değişmedi’’ dedi.

Dağlık Karabağ'daki durumun "donmuş" denen çatışmaların aslında donmadığına değinen Dmitro Kuleba, Azerbaycan’ı desteklediklerini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ayrıca savaşların ölüm ve yıkım getirdiğini söyledi.