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Dünya Ukrayna'dan Almanya'ya "savunma silahları" tepkisi
Dünya

Ukrayna'dan Almanya'ya "savunma silahları" tepkisi

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, savunma silahları almalarını veto ettikleri için Almanya'ya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 02:47:00 -
Ukrayna'dan Almanya'ya "savunma silahları" tepkisi

Reznikov, Financial Times'a verdiği röportajda, geçen ay Almanya'nın anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini Ukrayna'nın NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden almasını veto ettiğini belirtti.

Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını halen inşa ettiğine dikkati çeken Reznikov, "Aynı zamanda bizim savunma silahlarımızı da veto ediyorlar. Bu adil değil." ifadelerini kullandı.

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