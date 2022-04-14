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Dünya Ukrayna'dan ağır darbe: Rus kruvazör gemisini vurduk
Dünya

Ukrayna'dan ağır darbe: Rus kruvazör gemisini vurduk

Ukrayna makamları Neptun füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurdukları, şu anda geminin yandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 00:21:00 -
Ukrayna'dan ağır darbe: Rus kruvazör gemisini vurduk

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerince fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisine isabet ettiğini belirterek, bunun sonucunda gemide yangın başladığını kaydetti.

Marçenko, çok ciddi bir hasar gören kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'teki Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını da engellediğini bildirdi.

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