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Dünya Ukrayna'dan Afganistan'a askeri uçak
Dünya

Ukrayna'dan Afganistan'a askeri uçak

Ukrayna, vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a askeri uçak gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 14:07:00 -
Ukrayna'dan Afganistan'a askeri uçak

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko'nun Interfax Ukrayna'ya yaptığı açıklamada, 150 Ukraynalının ülkeden tahliye edilmek istendiğini belirtti.

İki plan üzerinde durduklarını aktaran Nikolenko, "Halihazırda Kabil Havalimanı'nda olan uçakla tahliye veya bugün Kiev'den giden Savunma Bakanlığının uçağıyla tahliye." ifadesini kullandı.

Nikolenko, insanların havalimanına geçebilmesi için güvenli koridor, uçağa güvenli şekilde bindirilmesi ve havalimanından ayrılma izni konularını çözdükten sonra tahliyenin başlayacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan Ukrayna'ya, 8'i Ukraynalı, 80 kişiyi uçakla tahliye ettiklerini duyurmuştu.

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