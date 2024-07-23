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Dünya Ukrayna'dan açıklama geldi: Rus SU-25 savaş uçağını düşürdük!
Dünya

Ukrayna'dan açıklama geldi: Rus SU-25 savaş uçağını düşürdük!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 15:19:00 - 2024-07-23 16:04:25
Ukrayna'dan açıklama geldi: Rus SU-25 savaş uçağını düşürdük!

Ukrayna ordusu, ülkenin Donetsk bölgesinde Rus ordusuna ait "Su-25" tipi savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu olan "Khortytsia" tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün (23 Temmuz) Pokrovsky yönünde Ukrayna ordusu, Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerini bombalamaya çalışan ve başka bir Su-25 ile eşleştirilmiş olan bir Rus savaş uçağı Su-25'i düşürdü."

Belirtildiği üzere, uçaksavar topçuları bu ay içinde ikinci saldırı uçağı Su-25'i imha etti.

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