Ukrayna’daki kazada biri Türk 4 kişi öldü Ukrayna’da meydana gelen trafik kazasında aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’da meydana gelen trafik kazasında aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın batısındaki Ujgorad şehri yakınlarında bulunan Zakarpatiya bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Simferopol güzergahı üzerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenler arasında 1963 doğumlu bir Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenildi. Dün meydana gelen kazada 4 kişi de yaralanırken, yaralılar arasında ismi açıklanmayan 2 Türk vatandaşları da bulunuyor.

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