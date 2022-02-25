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Dünya Ukrayna’daki istihbarat binası bombalandı
Dünya

Ukrayna’daki istihbarat binası bombalandı

Putin'in talimatıyla başlatılan saldırının 2. gününde Ukrayna’nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 21:53:00 - 2022-02-25 22:01:02
Ukrayna’daki istihbarat binası bombalandı

Ukrayna’nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.

Ukrayna’nın Çernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisi’ne ait binaya 2 adet bomba düştü. Saldırı sonra istihbarat binasında yangın çıktı.

Savaş Harkov'da devam etti

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov’da devam ettiği kaydedildi. İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

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