Ukrayna’daki Bayraktar TB2 sayısı belli oldu!

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama sırasında, Şubat ayından itibaren Türkiye’den ne kadar silahlı insansız hava aracı aldıklarını basın ile paylaştı.

Ukrayna tarafından alınan Bayraktar TB2 sayısı şaşırttı

Rusya, ABD yanlısı olarak bilinen Volodimir Zelenski’nin Ukrayna Devlet Başkanı olmasının ve NATO’ya girmek istemelerinin ardından ilişkilerini askıya aldı. Giderek tırmanan gerilim önce silahlı çatışmaya sonra sınır etrafındaki topçu atışlarına ve son 4 aydır süregelen işgale kadar gitti.

Bu savaş sırasında Avrupa ve ABD, Ukrayna’ya yüklü miktarda silah, mühimmat ve lojistik destek sağladı. Fakat savaşın hemen öncesinde Türkiye ile savunma sanayii alanında bazı anlaşmalar imzalanmış ve temeller atılmıştı. Nitekim savaştan sonra da bu durum devam etti.

Ukrayna’nın savaş öncesi Türkiye’den 12 adet Bayraktar TB2 aldığı ve 24 adet de sipariş verdiği biliniyordu. Hatta bununla da yetinmeyerek Ukrayna’da Baykar ortaklığıyla bir fabrika açarak orada da üretim yapılmasına karar verilmişti.

Fakat Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov tarafından yapılan son açıklama bazı gizli tutulan bilgiler gün yüzüne çıktı. Reznikov’un dediğine göre Ukrayna tarafından satın alınan Bayraktar TB2 sayısı 50’ye ulaştı. Buna hediye olarak verilen 1+3 adet TB2’nin dahil olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Baykar’ın Şubat ayından beri üretim hattının büyük bir kısmını Ukrayna’ya ayırdığı doğrulanmış oldu.

TB2’lerin ise 5 milyon Euro/ 6 milyon Dolar civarı bir fiyata satıldığını biliyoruz. Bu durumda Ukrayna’nın yalnızca SİHA’lar için 250+ milyon Euro ödediğini söyleyebiliriz. Yer kontrol istasyonları ve o dönemki kuru göz önüne alırsak, 4.5 milyar TL’nin üzerinde bir meblağ ortaya çıkıyor.

Bayraktar TB2 SİHA özellikleri

- Haberleşme menzili:

- Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

- Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

- Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

- Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

- Yakıt kapasitesi / tipi: 300 Litre / benzin

- Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

- Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

- Havada kalış: 27 Saat

- Kanat açıklığı: 12 metre

- Yükseklik: 2.2 metre

- Uzunluk: 6.5 metre

- İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

- Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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