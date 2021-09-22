Ukrayna'da Zelensky'nin en yakınına suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin yardımcısı Sergey Shefir'i taşıyan arabaya ateş açıldı. 10'dan fazla kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü ağır yaralanırken, Shefir'in yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin yardımcısı Sergey Shefir'in aracına saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda araca 10'dan fazla kurşun isabet etti.

Başkent Kiev'de yaşanan olayda aracın sürücüsüne 3 kurşunun isabet ettiği ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Shefir'in ise yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı olayı doğrularken, saldırıyla alakalı soruşturma başlatıldığını ve saldırganların bulunması için özel ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık, olayın yerel saatle 10:00'da meydana geldiğini belirtti.

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