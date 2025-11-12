Ukrayna’da yolsuzluk krizi: Halushchenko görevden alındı

Ukrayna Adalet Bakanı Herman Halushchenko, devlet nükleer enerji şirketi Energoatom'u da kapsayan büyük bir yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alındı.

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, kararın çarşamba sabahı yapılan olağanüstü hükümet oturumunda alındığını açıkladı.

Svyrydenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herman Halushchenko'nun adalet bakanlığı görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi," dedi.

"Hükümetin kararıyla, bakanın görevlerinin yerine getirilmesi Avrupa entegrasyonundan sorumlu adalet bakan yardımcısı Lyudmila Suhak'a verildi."

Halushchenko 2021 yılından beri Ukrayna'nın enerji bakanı olarak görev yapıyordu ve bu temmuz ayında adalet bakanı olarak atandı. Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından Energoatom'u da kapsayan büyük ölçekli bir yolsuzluk planı kapsamında soruşturuluyor.

Halushchenko, hükümetin kendisini görevden alma kararını desteklediğini söyledi ve başbakanla bir görüşme yaptığını da sözlerine ekledi.

Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Tamamen katılıyorum. Önce siyasi bir karar verilmeli ve ancak ondan sonra tüm ayrıntılarla ilgilenmeliyiz," dedi.

"Bakanlık pozisyonuna yapışmıyorum ve yapışmayacağım. Soruşturma süresince görevden uzaklaştırılmanın medeni ve doğru bir hareket tarzı olduğuna inanıyorum. Kendimi yasal alanda savunacağım ve konumumu kanıtlayacağım."

Daha önce Ukrayna hükümeti de Energoatom'un denetim kurulunu feshetme kararını açıklamıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Salı günü Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele bürosu sekiz kişiyi rüşvet, görevi kötüye kullanma ve yasa dışı zenginleşme ile suçladı.

Ayrıca, grubun kod adları ve şifreli bir dil kullanarak sözde komisyon ve rüşvetleri tartıştığı görüntüleri de yayınladı.

NABU'ya göre, iddia edilen yolsuzluk planının ana organizatörünün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin eski bir iş ortağı olan Timur Mindich olduğuna inanılıyor.

Mindich, Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından kurulan ve daha önce bir kısmına sahip olunan Kvartal 95 adlı yapım şirketinin ortaklarından biri.

Yolsuzlukla mücadele savcısı Serhiy Savytskyi salı günü yapılan bir duruşmada Mindich'in Halushchenko'yu yasa dışı yollarla etkileyerek suç işlediğini iddia etti.

NABU, soruşturmanın 15 ay sürdüğünü ve bin saatlik telefon dinlemesi ve 70 baskınla sonuçlandığını söyledi.

NABU kayıtlarında Halushchenko da yer alıyor.