  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
70-80 derece uyarısı! 2050’nin sıcaklıklarını 2025’te yaşamaya başladık 65 yıl önce idam edilmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı andı SPK'dan yeni tedbirler! 7 şirketin fonu işleme kapatıldı Milletin iradesini darağacında susturdular! Menderes cinayetinin üzerinden 65 yıl geçti Bakan Gürlek duyurdu: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmayacağız Mekke İttifakı için kritik çıkış! Pakistan: Uygulama zamanı geldi İmamoğlu'nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık detayı gündem oldu İsrail ile Suudi Arabistan arasında Husilere karşı ittifak Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltına alındı TCMB’den piyasalara "likidite" güvencesi: Her türlü ek tedbir alınacaktır
Dünya Ukrayna'da Trump mesaisi sürüyor
Dünya

Ukrayna'da Trump mesaisi sürüyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ukrayna'da Trump mesaisi sürüyor

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna, Trump ve Zelenskiy görüşmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin başkenti Kiev'de temaslarda bulunan Slovenya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tone Kajzer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki son gelişmelere de değinen Sybiha, savaşın sonlandırılması yönünde ABD ile sürdürdükleri çalışmalar hakkında da bilgi paylaştı.

Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumuna katılmak üzere ABD'ye gideceğini anımsattı.

Amaçlarının savaşın bitirilmesinin olduğunu ve bu yönde ABD tarafıyla görüşmeler yapacaklarını aktaran Sybiha şunları kaydetti:

 

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Başkan Zelenskiy ile Başkan Trump arasında yapılacak görüşmeye hazırlanıyoruz ve inanıyorum ki bu görüşmenin en önemli sonuçlarından biri ateşkesin sağlanması olabilir."

Sybiha, savaşın sonlandırılması için belli önerilere sahip olduklarını ifade ederek "Dünyanın desteğine ihtiyacımız var ve Rusya'nın iyi niyetleri hakkındaki tüm yanılsamaları unutmalıyız. Rusya sadece baskıdan anlıyor." yorumunu yaptı.

Bakan Sybiha, Ukrayna'nın güvenliğinin tüm Avrupa için son derece önemli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump dertli! Ülkeleri biz taşıyoruz
ABD Başkanı Trump dertli! Ülkeleri biz taşıyoruz

Dünya

ABD Başkanı Trump dertli! Ülkeleri biz taşıyoruz

Trump’tan rahatlatan açıklama! Anlaşma için doğrudan temas kurdular
Trump’tan rahatlatan açıklama! Anlaşma için doğrudan temas kurdular

Dünya

Trump’tan rahatlatan açıklama! Anlaşma için doğrudan temas kurdular

Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek
Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

Gündem

Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23