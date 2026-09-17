Ukrayna'da Trump mesaisi sürüyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin başkenti Kiev'de temaslarda bulunan Slovenya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tone Kajzer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki son gelişmelere de değinen Sybiha, savaşın sonlandırılması yönünde ABD ile sürdürdükleri çalışmalar hakkında da bilgi paylaştı.

Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumuna katılmak üzere ABD'ye gideceğini anımsattı.

Amaçlarının savaşın bitirilmesinin olduğunu ve bu yönde ABD tarafıyla görüşmeler yapacaklarını aktaran Sybiha şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Başkan Zelenskiy ile Başkan Trump arasında yapılacak görüşmeye hazırlanıyoruz ve inanıyorum ki bu görüşmenin en önemli sonuçlarından biri ateşkesin sağlanması olabilir."

Sybiha, savaşın sonlandırılması için belli önerilere sahip olduklarını ifade ederek "Dünyanın desteğine ihtiyacımız var ve Rusya'nın iyi niyetleri hakkındaki tüm yanılsamaları unutmalıyız. Rusya sadece baskıdan anlıyor." yorumunu yaptı.

Bakan Sybiha, Ukrayna'nın güvenliğinin tüm Avrupa için son derece önemli olduğunu söyledi.